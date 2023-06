Un villaggio medievale con accampamento e spettacolo di fuoco

A Giussano si torna indietro nei secoli. Appuntamento con la rievocazione storica nel weekend del 24 e 25 giugno. Nel parco di villa Sartirana andrà in scena la VII edizione della rievocazione "Il ritorno di Alberto da Giussano".

Appuntamento nell'area verde in via Carroccio 2 a partire dalle 14 di sabato con l'apertura dell'accampamento medievale, musica e bancarelle con dimostrazioni di arti e mestieri. Non mancheranno dimostrazioni di tiro con l'arco storico e di attività militari e di combattimento. Nel programma anche un punto ristoro e uno spettacolo di fuoco in programma alle 21 di sabato 24 giugno.

Il weekend di festa medievale proseguirà anche domenica 25 giugno e nel pomeriggio, dalle 17, è in programma una sfilata per le vie del centro storico di Giussano con passaggio di sbandieratori e musici.