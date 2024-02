Run for life al parco di Monza

Prezzo non disponibile

Dal 01/03/2024 al 03/03/2024

Dopo il sold out dello scorso anno a Monza torna l'appuntamento con la Run for Life.

La corsa quest'anno si terrà nel weekend del 2 e 3 marzo, nella consueta location del parco cintato più grande d'Europa. Run for Life è una manifestazione sportiva che promuove il rispetto reciproco quale condizione necessaria per una convivenza civile tra uomo e donna. Diversi i percorsi e le distanze tra cui scegliere: 10 chilometri e mezza maratona (21,097 km) COMPETITIVE – gara nazionale con percorso omologato e i 5 e 10 km non competitivi. La partenza è da viale Cavriga, Parco di Monza.

I fondi raccolti saranno destinati a Il Veliero Monza: Il Veliero nasce a Monza nel 2003 per volontà di un gruppo di genitori di ragazzi diversamente abili, con l’intento di organizzare e promuovere la costituzione di un laboratorio teatrale permanente e di una compagnia itinerante che operino nel campo della disabilità. Nascono così due gruppi laboratoriali e una compagnia teatrale per un totale di 35 persone con disabilità, che presentano patologie organiche sia fisiche che psichiche.