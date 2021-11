La ruota panoramica a Monza per Natale

Trentadue metri di altezza, ventiquattro cabine in grado di ospitare fino a 144 persone e tremila punti luce per illuminarla quando cala la sera. Un giro ad alta quota di circa sei minuti per ammirare Monza da una prospettiva diversa, abbracciando con lo sguardo il centro, la Villa Reale e il Parco.

La sorpresa (o una delle tante) del Natale monzese quest'anno è la grande ruota panoramica che svetta in Largo Mazzini e che si accenderà sabato 27 novembre a partire dalle 17.30.

Orari e costi

Prima di arrivare a Monza «La Grande Roue» è stata a Ginevra, a Montpellier, in Costa Azzurra e in Olanda. La ruota sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24. Biglietto da 8 euro per gli adulti e 6 per i bambini. È gratuita per le persone diversamente abili e saranno previste convenzioni per le scuole.