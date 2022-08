Visita guidata al Duomo di Monza, alla corona ferrea e al centro storico

La nostra visita al centro storico di Monza inizia svelando la magnifica storia della basilica di San Giovanni Battista – il Duomo – lasciandoci affascinare dalla bellezza e dai decori della facciata restaurata due anni fa. Entreremo all’interno di questa chiesa immergendoci nelle numerose pitture e scoprendo quale vicenda antica e unica ci è stata tramandata: una chiesa e una città che avevano incontrato verso il 590 dC. il celebre personaggio di Teodolinda, regina della popolazione gota dei Longobardi.

Visiteremo dunque la prestigiosa cappella ad ella dedicata, così chiamata poiché dipinta nel XV secolo con opere dedicate alla regina, ma trovando anche la storia delle famiglie di signoria governanti a Monza in tal tempo, i duchi Visconti e Sforza.

E’ qui, inoltre, che si conserva pure uno dei gioielli più importanti di Monza, la Corona Ferrea.

Riconosciuta come corona dei Re d’Italia, inclusi Federico Barbarossa e Napoleone Bonaparte, forte è il culto religioso che vuole vedere all’interno dell’oggetto la presenza di un chiodo della croce del Cristo. Concluderemo il nostro percorso con una breve passeggiata in città alla scoperta degli scorci più belli tra cui Via Lambro, una tipica via medioevale con case a sporto e una torre; il ponte dei Leoni e il fiume Lambro, essenziale per lo sviluppo del villaggio antico;

l’Arengario, il simbolo del potere civile, la sede del palazzo comunale nel medioevo.



https://postiepasti.com/event/10-settembre-duomo-monza-corona-ferrea-centro-storico/