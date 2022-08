A Giussano approda il festival della carbonara e della cucina romana. Cacio e pepe, gricia, carbonara e altre specialità in piazza. Appuntamento da venerdì 26 a domenica 28 agosto in piazza del Mercato. Saranno presenti street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e una selezione di birre. Previsti anche intrattenimenti musicali.

Il festival è a ingresso gratuito e l'area sarà accessibile venerdì dalle 16.00 alle 24.00, sabato e domenica con orario 12.00 - 24.00.