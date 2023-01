La sagra della cotoletta

A Legnano è tempo di sagra della cotoletta. Appuntamento presso la Contrada San Domenico da venerdì 27 a domenica 29 gennaio 2023.

"E' il sogno proibito di tutti, specialmente i più golosi di piatti della grande tradizione lombarda! Per questo fa il suo trionfale ritorno dopo il grande successo della prima edizione la sagra con una vera specialità a cui è davvero impossibile resistere. La mitica Cotoletta alla Milanese sta per tornare alla Contrada San Domenico di Legnano, in un ambiente al coperto, caldo e accogliente, con tante sorprese per rendere questo weekend davvero speciale" annunciano gli organizzatori.

La manifestazione è organizzata in via Nino Bixio 6 dove è presente una struttura riscaldata. La sagra è aperta venerdì e sabato: 19.00 - 24.00 e domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.