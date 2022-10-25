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Martedì, 25 Ottobre 2022
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Eventi

Sagra della cassoeula

Dove CENTRO SPORTIVO DI SENAGO

Via G. di Vittorio, 2

Limbiate
Quando Dal 21/10/2022 al 06/11/2022 19:00
Prezzo Gratis
Altre informazioni
Luca

SAGRA DELLA CASSOEULA, BOLLITI MISTI E OSSOBUCO

CENTRO SPORTIVO DI SENAGO
VIA G. DI VITTORIO, 2

DA VENERDI' 21 OTTOBRE A DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022

Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19:00
Domenica anche a pranzo dalle ore 12:00



RISOTTO ALLA MILANESE CON OSSOBUCO

CASONCELLI BURRO SALVIA E PANCETTA

PIZZOCCHERI

BOLLITI MISTI CON SALSA VERDE E MOSTARDA

CASSOEULA

TRIPPA

OSSOBUCO

TAGLIATA DI MANZO

POLENTA E ZOLA

POLENTA E PORCINI



LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA RISCALDATA

DISPONIBILE SERVIZIO DI ASPORTO


Per info e prenotazioni: Cell. 351.908.1122

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