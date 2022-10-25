Sagra della cassoeula
Dove CENTRO SPORTIVO DI SENAGO Limbiate
Quando Dal 21/10/2022 al 06/11/2022 19:00
Prezzo Gratis
Altre informazioni
SAGRA DELLA CASSOEULA, BOLLITI MISTI E OSSOBUCO
CENTRO SPORTIVO DI SENAGO
VIA G. DI VITTORIO, 2
DA VENERDI' 21 OTTOBRE A DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022
Tutti i Venerdì, Sabato e Domenica SERA dalle ore 19:00
Domenica anche a pranzo dalle ore 12:00
RISOTTO ALLA MILANESE CON OSSOBUCO
CASONCELLI BURRO SALVIA E PANCETTA
PIZZOCCHERI
BOLLITI MISTI CON SALSA VERDE E MOSTARDA
CASSOEULA
TRIPPA
OSSOBUCO
TAGLIATA DI MANZO
POLENTA E ZOLA
POLENTA E PORCINI
LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA RISCALDATA
DISPONIBILE SERVIZIO DI ASPORTO
Per info e prenotazioni: Cell. 351.908.1122