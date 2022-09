Orario non disponibile

Dal 29/09/2022 al 02/10/2022



Lazzate

Dal 29 settembre al 2 ottobre torna l'appuntamento con la diciassettesima edizione della Sagra della Patata a Lazzate. Il borgo brianzolo si trasforma in un grande ristorante per gustare specialità della tradizione e si anima con iniziative. In programma sabato 1 e domenica 2 ottobre mercatini con sapori d'autunno, esibizioni musicali e concerti. Sotto il manifesto con il programma completo della festa.