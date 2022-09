(Aspettando) la sagra della patata di Oreno

La rinomata sagra della patata di Oreno si svolge ogni due anni e, tra un'edizione e un'altra, a settembre la frazione si veste a festa per la manifestazione "Aspettando la sagra". Un appuntamento che celebra la "biancona", la patata bianca di Oreno di cui si ha traccia sulle tavole fin dai banchetti rinascimentali lombardi.

La festa è in programma nel lungo weekend dal 15 al 18 settembre 2022: previsti incontri, bancarelle e stand gastronomici in piazza San Michele e nel centro storico di Oreno.

Di seguito il programma:

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE ore 21: ORENO BY NIGHT. Conferenza animata e mostra “Oreno nel Rinascimento Lombardo”

VENERDÌ 16 SETTEMBRE Dalle 10: apertura mostra “Oreno nel Rinascimento Lombardo” | Dalle 19: Punti ristoro (via Rota, Oratorio e via Carso) | Ore 21: Headlight (Oratorio) + Musica con RadioVimercate (via Rota) | Ore 21.30: BANDALIGA, tributo a Ligabue (piazza S. Michele)

SABATO 17 SETTEMBRE Dalle ore 9: mercatini, hobbystica, sapori, artisti, mostre, auto (centro storico) Dalle 11: Patatite e bollicine (Az. Agr. Fortuna) | Dalle 12: Punti ristoro (via Rota e via Carso) Dalle 14: Musica con RadioVimercate (via Rota) | Dalle 15: Area bimbi (via S. Caterina) Dalle 19: Punti ristoro (via Rota, Oratorio e via Carso) | Ore 20.30: Open Charlie e Running Train Band (Oratorio) | Ore 21.30: Serata country (via Rota) e Jovanotte, tributo a Jovanotti (piazza S. Michele)

DOMENICA 18 SETTEMBRE Dalle ore 9-10 per tutto il giorno: mercatini, hobbystica, sapori, mostre, auto, musica, area bimbi (centro storico) | Dalle 11: Patatite e bollicine (Az. Agricola Fortuna) Dalle 12: Punti ristoro (via Rota, Oratorio e via Carso) | Ore 14.30: Karaoke con Dj Gabriel (Oratorio) | Ore 16: Orchestra sinfonica Allegro Moderato (piazza S. Michele) | Dalle 19: Punti ristoro (via Rota, Oratorio e via Carso) | Dalle 19: Musica con Greg e con RV Radio (via Rota) | Ore 21: Musica live con allievi chitarra di Luca Mauri(piazza S. Michele) Info: www.circoloculturaleorenese.org.