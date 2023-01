Sagra di Sant'Antonio a Vimercate

Il trenino, le bancarelle e gli immancabili tortelli. Vimercate si prepara a festeggiare la sagra di Sant'Antonio. Dopo le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria, gli appuntamenti tornano nel loro programma completo. L'evento è organizzato da Pro Loco Vimercate con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.



Ecco nel dettaglio il programma con le iniziative.

Sabato 14 gennaio

Dalle ore 10, centro storico

- stand, bancarelle, vendita tortelli, mostre di pittura, esposizione moto, trenino e giochi per bambini, pony in miniatura, mini dimostrazioni thai-chi;

- mostra fotografica VIMERCATE ANNI 90, a cura di Arci A. Banfi (via Cavour 5);

- mostra ALLA SCOPERTA DELL’ETIOPIA, a cura di Amici del Sidamo (via Cavour 55);

- mostra di make-over art OGNI LUOGO HA LA SUA VOCE dei fratelli Gianni (via Cavour 89);

- punti ristoro (Alpini e G’ala gelateria, DI.PO, C.G.C.R)



Ore 14.30, in via Canonica: Visite guidate al CONVENTO DELLE CANOSSIANE - a cura di Pro Loco Vimercate (per prenotazioni tel.: 3925343944)

Ore 15, MARIONETTE GIGANTI, con Teatro dell’Equinozio

Ore 16, prato Oratorio S. Antonio, BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI

Ore 18, Santuario B. V. del Rosario, SANTA MESSA DELLA SAGRA

Ore 20.45, Santuario Beata Vergine del Rosario, MUSICHE IN SANTUARIO, con Coro Parrocchiale Santo Stefano, Coro Amici&Voci e Coro Popolare Città di Vimercate



Domenica 15 gennaio

- ore 9.30, da piazza S. Stefano, CAMMINATA DI SANT’ANTONIO con il Club Alpino Italiano lungo i sentieri del Parco PANE (10 km).

- dalle ore 10, centro storico, stand, bancarelle e mostre;

- ore 14.30 e 17.30: Visite guidate all’ORATORIO DI S. ANTONIO e al PONTE DI S. ROCCO a cura di Pro Loco Vimercate (per prenotazioni tel.: 3925343944)

- ore 15, centro storico, MARIONETTE GIGANTI con Teatro dell’Equinozio

- ore 15, in Piazza Roma, EDUCAZIONE STRADALE E SICUREZZA - percorso ludico formativo per bambini a cura della Polizia Stradale e Vigili del Fuoco;

- ore 18.30, POESIA AL BANCO - presenta Davide Passoni - a cura di LAB Libri al banco, via Cavour 65

- dalle ore 20, in piazza Roma e piazza S. Stefano: saluti e benedizione ai motociclisti, vinbrulè con gli Alpini e MOTOFIACCOLATA, a cura del Moto Club di Vimercate