Sagra del Fungo e del Tartufo

Dall'antipasto al dessert con due "re" della tavola d'autunno: il fungo e il tartufo. A Melegnano nel weekend del 25,26 e 27 novembre arriva la sagra del Tartufo e del Fungo. "Risotti, primi piatti, polenta, secondi e contorni per tutti i gusti e per tutti i palati, cucinati in maniera professionale per valorizzare al meglio aromi, consistenze e sapori delle varie tipologie di funghi e tartufi, in abbinamento con le rispettive etichette di vino, il tutto in una tensostruttura al coperto di oltre 1.300 mq con circa 2.000 posti a sedere" spiegano gli organizzatori.

La sagra è in programma presso il Castello Mediceo di via Predabissi dove sarà allestita una tensostruttura con uno spazio al coperto con panche e tavoli di legno, un palco con un’orchestra. Gli orari: venerdì 19:00 – 24:00, sabato e domenica 12:00 – 15:00 | 19:00 – 24:00. Qui il sito della sagra con tutte le informazioni.