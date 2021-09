Prezzo non disponibile

Sagra della Zucca a Casatenovo, alle porte del Monzese. L'Associazione La Colombina per le giornate di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre ha organizzato la Festa della Zucca.

L'appuntamento è in piazza per la Pace dove le cucine della festa a partire dalle 18.30 tutte le sere serviranno piatti a base della specialità autunnale mentre a condire la serata ci sarà anche l'intrattenimento. Il 17 settembre alle 21 in programma anche lo spettacolo di cabaret del comico Leonardo Manera. Gli organizzatori hanno assicurato anche un allestimento scenografico a tema.

