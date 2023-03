Festival della carbonara a Lentate sul Seveso

Carbnara e altre specialità della cucina romana. A Lentate sul Seveso il 14, 15 e 16 aprile arriva il Festival della carbonara e della cucina romana. In Brianza Tipico Eventi ha organizzato un appuntamento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. La manifestazione è in programma in via Matteotti che per l'occasione verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti. L'ingresso è gratuito.

Il festival sarà aperto venerdì 18.00-24.00, sabato 11.00-24.00 e domenica 11.00-22.30.