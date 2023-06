Sagra pugliese a Monza

Orecchiette e bombette pugliesi. A Monza arriva un intero weekend con i sapori e le specialità di Puglia. Appuntamento ai Boschetti Reali da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

"Dopo il grande successo dello scorso anno, Tipico Eventi insieme a Cucina di Puglia tornano a Monza con l’amatissimo format “100% Puglia”, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura" annunciano gli organizzatori. "I Boschetti Reali si troveranno immersi in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato".

Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Previsto anche un programma di intrattenimento con djset e laboratori di pizzica.

L’orario sarà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.