A Muggiò festa in piazza tra mostre, bancarelle, tortelli di zucca e la torta paesana

Festa del tortello e della zucca, piatti tipici della tradizione emiliana, la torta paesana in piazza, stand delle associazioni, mostre, bancarelle musica, spettacoli teatrali il tutto nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.

Ecco gli ingredienti della Sagra di Muggiò: dieci giorni di festa dall'11 al 21 settembre pur in modo diverso rispetto agli altri anni. L'inizio sarà ricordando la pandemia che ha travolto il mondo: questa sera alle 19.30 a Palazzo Isimbardi inaugurazione della mostra "Facce da Covid. La pandemia, la paura, la carità", una mostra fotografica che rimarrà aperta per tutta la durata della Sagra (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 9 alle 24, ingresso libero).

Il 12 settembre al Parco di Villa Casati dalle 15 al Parco di esibizioni delle società sportive di Muggiò, alle 21 lo spettacolo teatrale "Totò oltre la maschera". Il 13 settembre per tutta la giornata nel Parco di Villa Casati festa delle associazioni che durante la pandemia sono in scese in campo, premiazione dei volontari e pranzo con la Protezione Civile, alle 21 proiezione del film "Mustang".

Durante la settimana altri appuntamenti serali al Parco di Villa Casati: il 15 settembre proiezione del film "L'uomo che verrà", il 16 settembre Manuel in concerto, il 17 settembre tributo musicale ad Adriano Celentano, il 18 settembre spettacolo teatrale "50 volte I love you"; il 19 quattro spettacoli in piazza (piazza Cooperazione il cabarettista Francesco Rizzuto, Parco Casati tributo musicale a Ennio Morricone, giardini di via Robecchi spettacolo con mascotte, musica e gadget, e sul sagrato del Santuario della Madonna del Castagno spettacolo "Secondo Orfea. Quando l'amore fa miracoli").



Il giorno clou della manifestazione sarà il 20 settembre: per le vie del centro le bancarelle della Fiera dei Mercanti, dalle 9 sul sagrato della chiesa dei Santi Pietro e Paolo l'arte dei madonnari in 3D, alle 9.30 in corte Briantea sfilata della Marching Band di Verona e alle 10 alla Madonna del Castagno quella di Veduggio. Nel pomeriggio laboratori per i bambini, alle 16.30 in piazza IX Novembre la tradizionale distribuzione degli assaggi della torta paesana. Alle 17 gran finale con l'esibizione degli sbandieratori di Legnano.



Inoltre dal 18 al 20 settembe in piazza IX Novembre da non perdere le prelibatezze emiliane con la Sagra del Tortello di Zucca.