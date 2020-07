Street food e musica: tutto pronto per la festa patronale di Macherio

Buon cibo, bancarelle e animazione. In totale sicurezza. E' tutto pronto per lo Street Food Fest in programma a Macherio dal 28 al 30 agosto, in concomitanza con la festa patronale.



Il parcheggio di via Milano si trasformerà in un'area festa con i truck delle migliori cucine mobili d'Italia. Ci sarà da leccarsi i baffi gustando i piatti tipici regionali.

Dalle 10 alle 24 si potranno scegliere leccornie dolci e salate da addentare, bibite e birre da sorseggiare. Inoltre si potrà curiosare e fare acquisti tra le bancarelle degli hobbisti. Per i più piccoli animazione ad hoc.



Infine ogni sera si potrà cantare e ballare: il 28 agosto in cartellone dj set, il 29 agosto musica live con Funky Machine, e il 30 agosto tributo a Vasco Rossi con la band Sensazioni Forti.



L'ingresso è libero. La manifestazione è stata organizzata da Luca Events con il patrocinio del Comune di Macherio.