Radicchio e speck, zafferano e parmigiano, carciofi e salsiccia, zola pere e noci. Tutti i risotti che si vogliono assaggiare a un prezzo bloccato. A Legnano torna la sagra all you can eat con il giro risotti. L'appuntamento dedicato al riso è in programma nel fine settimana da venerdì 1 a domenica 3 marzo.

"La primavera si avvicina, accogliamola festeggiando l'inizio del mese di marzo in modo originale e divertente: con tutti i tuoi amici a tavola e il meglio dei risotti della tradizione" annunciano gli organizzatori. La sagra dei risotti si tiene a Legnano in località Contrada San Domenico in via Nino Bixio 6.