Sagra del pesce a Senago

Per chi resta in città, ma ha voglia di mare, l'appuntamento è con la Festa del pesce di Senago. Torna anche quest'anno, in versione distanziamento sociale, l'appuntamento culinario per gli amanti del pesce.



Dal 31 luglio al 16 agosto tutti i weekend (dal venerdì alla domenica sera) al Centro sportivo di via Di Vittorio si aprono le cucine. Il menù, ricco e variegato, comprende antipasto di mare, impepata di cozze, risotto alla scoglio, spaghetti alle vongole, casarecce salmone e datterini, fritto misto, spiedini di pesce, gamberoni al cognac, totani alla piastri.

Il tutto, naturalmente, innaffiato da una fresca sangria.



Inoltre è previsto un menù imperdibile anche per il 15 agosto con la cena di Ferragosto.



Per chi desidera però gustare i piatti direttamente a casa è disponibile anche il servizio d'asporto.



Quest'anno, viste le nuove regole del Covid, gli organizzatori consigliano di prenotare il tavolo (o il servizio takeaway) telefonando al numero 351.9081122.