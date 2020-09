Festa del pesce al centro sportivo

Un fine settimana per sentirsi ancora in vacanza. Anche se solo dal punto di vista culinario.

In programma a Sovico la Festa del Pesce: il 26 e il 27 settembre l’area spettacoli di via Lambro diventerà un grande ristorante a cielo aperto e dalle cucine verranno sfornati gustosi piatti a base di pesce. L’evento è stato promosso dalla Pro Loco e dalla pescheria Conti.



Il menù – che si potrà gustare in loco o anche d’asporto – comprende pasta alla scoglio, fritto misto, pesce spada alla griglia, verdure grigliate o in pastella, patatine. Un menù ad hoc pensato anche per i più piccoli a base di pasta al pomodoro e patatine.



Le cucine funzioneranno sabato dalle 19, domenica sia a pranzo dalle 12 sia a cena dalle 19.



Per motivi organizzativi è necessario prenotare entro il 23 settembre (anche se si opta per la versione d’asporto) indicando anche il menù. Verranno rispettate tutte le prescrizioni Covid.



Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 379.1607029 o 339.1522550.