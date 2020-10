L’autunno è la stagione della zucca. Un appuntamento da non perdere per gli amanti di questo gustoso ortaggio utilizzato nella preparazione di tanti i piatti dall’antipasto al dolce. Dal 30 ottobre all’8 novembre a Varedo si svolgerà la Sagra del tortello di zucca e dello gnocco fritto.



Cornice dell’evento Villa Bagatti Valsecchi: per due fine settimana le cucine sforneranno i deliziosi manicaretti a base di zucca, oltre ad altri piatti tipici della tradizione emiliana. I commensali potranno mangiare nelle sale riscaldate della Villa .

Le cucine funzioneranno il venerdì dalle 18, sabato e domenica anche servizio pranzo con apertura alle 11. L’ingresso è libero. È attivo anche il servizio d’asporto.

Il servizio verrà erogato nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid.