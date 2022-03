Das Klavier: Nel salotto dei compositori

Nel salotto dei Compositori, accanto ai loro “strumenti a tastiera”, in un viaggio musicale tra suoni del passato e del presente. Sabato 19 marzo al Binario 7 va in scena un nuovo appuntamento per la rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori. Al pianoforte il maestro Carlo Balzaretti.

Durante la serata sarà possibile ascoltare dieci pianoforti (dal fortepiano di Mozart al pianoforte viennese ottocentesco, fino al moderno CFX Yamaha) grazie all’ausilio della tecnologia. Un pianoforte ibrido, l’N3X Yamaha e il campionamento ad altissima definizione del programma Pianoteq permetteranno sia di cogliere le differenze timbriche e le conseguenti caratterizzazioni stilistiche, che di osservare come un pianista interpreta lo stesso brano suonando diversi pianoforti.