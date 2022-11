Orario non disponibile

Una serata di degustazione di cioccolato in villa Longoni a Desio. Appuntamento venerdì 9 dicembre per un viaggionel cioccolato con vini di accompagnamento, a cura della Compagnia del Cioccolato .

Verranno proposti alcuni tra i migliori cioccolati italiani premiati nel Concorso Tavoletta d'Oro, in particolare: Amedei Toscano latte 32% | miglior cioccolato al latte, Gobino Tourinot Maximimo | miglior cioccolato gianduja, Slitti GranCacao 73% | miglior cioccolato fondente, Maglio Merida Superior Cano El Tigre | vincitore e finalista cioccolati mono-origine, Gardini latte 38% con sale dolce di Cervia e liquirizia | vincitore e finalista dei cioccolati aromatizzati, Sabadi' modicano Arancia rossa e maggiorana | vincitore e finalista cioccolati grezzi, Majani Cremino fondente Inca Maracaibo | vincitore e finalista cremini.

I cioccolati saranno accompagnati da vini appositamente selezionati. Il tutto all'interno di una speciale location: Villa Longoni, un'antica Villa borghese degli anni 20, che per l'occasione sarà immersa in una magica atmosfera natalizia e in un delizioso profumo di abete. La serata ha un costo di 25 euro.