Bossa Nova, Folk e World Music per rilassarsi e ricaricarsi a teatro

Nuovo appuntamento per la rassegna Terra. Musica, voci e paesaggi sonori Bossa Nova, Folk e World Music per rilassarsi, ricaricarsi ed emozionarsi. Appuntamento sabato 23 aprile alle 21 al teatro Binario 7.

SINDADES

Fondato da Erika Boschi (voce) e Agustin Cornejo (chitarra) nel 2016 in seguito alla classificazione al primo posto del concorso Toscana 100 Band, Sinedades è un microclima di musica e immagini in cui rilassarsi, ricaricarsi, emozionarsi. Il gruppo evoca un mood sospeso tra World Music e MPB (Musica Popolare Brasiliana), Europa e Sudamerica, pop e tradizione e un jazz dell’anima che mette la tecnica al servizio dello spirito. Dopo più di 300 concerti in tutta Italia, il primo disco viene pubblicato il 5 aprile 2019 in collaborazione con l’etichetta fiorentina Black Candy. Dieci brani di propria composizione, arrangiati con un ampio ensemble (archi, arpa, fiati, pianoforte, percussioni), cantati in spagnolo e accomunati da temi ricorrenti come il viaggio, il tempo, la fantasia e la scoperta di sé.

AMARELO

È un progetto che guarda al mondo musicale brasiliano e alle sue sfumature ritmiche e stilistiche, proponendo un repertorio che spazia dalla tradizione alla modernità. I brani, che vanno dallo choro e dal samba alla bossa nova e alla MPB, delineano uno spaccato della musica brasiliana, spesso muovendosi all'interno di atmosfere dalle sonorità jazzistiche.