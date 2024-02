"Donne in vari...età", spettacolo al teatro Villoresi

L’8 marzo un evento straordinario attende gli spettatori nella serata della festa della donna al teatro Villoresi di Monza: un mix avvincente di emozioni e talento che celebra la femminilita? in tutte le sue sfaccettature: Donne in varie...eta?.

Lo spettacolo, offrira? una varieta? di performance coinvolgenti. La magia della musica avvolgera? l'atmosfera grazie a Durkovic e i fantasisti del metro? che esplorano i diversi generi, dall'elegante jazz alla musica pop.

La poesia prendera? vita attraverso versi ispirati, recitati con passione dal direttore artistico Gennaro D'Avanzo,.

Il burlesque aggiungera? un tocco di sensualita? e humor allo spettacolo, con performance accattivanti e divertenti che celebrano l'autenticita? e l'audacia delle donne.

La comicita? sara? presente in tutto lo spettacolo, con Gianni Astone e Vincenza Marseglia direttamente da Colorado e Zelig, regalando momenti di leggerezza e gioia.

"Donne in varie...eta?" si propone di essere un'esperienza completa, un tributo vibrante alle donne e alla loro straordinaria influenza nel mondo, attraverso la musica, la poesia, il burlesque e la comicita?. Un evento da non perdere per celebrare la forza, la creativita? e la diversita? delle donne in un modo unico e coinvolgente.