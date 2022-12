Spettacolo di burattini gratis per i bambini

Uno spettacolo di burattini dedicato ai più piccoli per recuperare l’appuntamento cancellato in occasione dell’edizione 2022 della Festa del Rione San Martino di Paina. È l’iniziativa che il comune di Giussano promuoverà per il pomeriggio (con inizio alle ore 16) di sabato 17 dicembre, ampliando così il già ricco programma di eventi per il Natale che stanno caratterizzando il mese di dicembre. L’appuntamento, per i più piccoli ma anche per genitori e nonni, è presso il Centro Generazioni di Paina: qui, ad ingresso gratuito, andrà in scena il suggestivo spettacolo curato dalla Compagnia “Teatro dei Burattini di Como” dal titolo “Antico racconto di Natale”. La magia dei burattini metterà in scena una storia popolare dal sapore agreste, con uno spettacolo tratto dagli antichi canovacci dei burattinai girovaghi italiani dell’800.

“Abbiamo scelto di inserire un evento dedicato ai più piccoli nel variegato palinsesto di iniziative che stanno caratterizzando il mese di dicembre, pensando ai burattini come ad una forma d’arte che permette di viaggiare con la fantasia e stimolare la creatività, favorendo così la costruzione di belle storie – afferma Sara Citterio, assessore con delega alla Cultura – Sarà un weekend ricchissimo di proposte: oltre all’evento di sabato 17 al Centro Generazioni, domenica 18 inaugureremo la tradizionale mostra dei Presepi e avremo una straordinaria vivacità nel nostro Centro che vivrà di iniziative per tutte le età”.