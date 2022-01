"Da quando ho famiglia sono single" in scena a Bovisio

Cosa c’è di più bello che avere un figlio? Niente, salvo, forse, avere un figlio che nasce già educato. Perché la grande gioia del nuovo arrivo, piano piano, si stempera col crescere delle responsabilità educative. Il genitore si chiede continuamente: sarà giusto quello che faccio? Mia madre faceva così, il pediatra dice il contrario e io faccio come mi dice la portinaia che ha cinque figli. Poi crescono, diventano adolescenti e allora tutti consigliano di usare il dialogo per mantenere l’armonia tra genitori e figli. Ma tutti sanno che parlare con un adolescente è difficile: è più facile parlare col servizio clienti di Fastweb. È dura discutere col proprio figlio quando ti risponde: “Guarda che non sono mica stato io a chiedere di venire al mondo!”

Il genitore è un mestiere che si impara facendolo e spesso sono gli errori che insegnano più dei consigli. Poi, per aiutarti ad educare (si fa per dire) ci sono: la scuola, gli amici, i nonni, la tv e le tate. Tutte figure che se una coppia le valutasse per quelle che sono, alla domanda: - Facciamo un figlio? - La risposta sarebbe sempre: - Prendiamo un cane! - ? “Da quando ho famiglia, sono single” è uno spettacolo che parla con competenza di queste cose senza averle capite. Che affronta i modi per creare gli uomini e le donne del futuro con l’unico metodo possibile: una serie di colpi di fortuna. Lo spettacolo è ricco di umorismo raffinato alternato ad una comicità irresistibile. Si ride molto, ma si prova anche una grande tenerezza nei confronti di una generazione (la nostra) che è ancora in bilico tra l’essere figlio e diventare genitori.