StraWoman torna a Monza

Per l’11° anno consecutivo torna la corsa/camminata non competitiva di 5 e 10 km in assoluta sicurezza e rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico Tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Una corsa/camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini.

Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!

Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale di StraWoman e corso al grido di “We Run The World!”.

MONZA - Il ritrovo per la StraWoman® è fissato alle ore 9.00 allo StraWoman Village, un’area allestita presso Viale Cavriga, Parco di Monza (ingresso da Porta Monza - Viale Brianza) e interamente dedicata alle partecipanti, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento e l’intrattenimento di Ivanix, vocalist e speaker di Radio Viva FM, la radio ufficiale dell’evento.

Alle ore 10:00 la partenza: un fiume di maglie rosa animerà il Parco di Monza.

Due i percorsi previsti 5 o 10 km che attraverseranno il verde del Parco di Monza, uno tra i più grandi d’Europa, ricco di alberi secolari e monumenti storici.

La marcia è a ritmo libero e ciascuno potrà scegliere la propria andatura. All’arrivo, sempre in Viale Cavriga, rifresco finale e medaglia di partecipazione attendono tutte le runners.

MISSION - StraWoman® è da sempre in primo piano per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne. Quest’anno ha deciso di riportare all’attenzione la storia di Chiara Insidioso Monda, una delle tante vittime di violenza. L’obiettivo è di raccontare la storia di Chiara, una vittima italiana scampata ad un femminicidio, e di come è la sua vita oggi. STRAWOMAN® corre per Chiara e per tutte le vittime di violenza!

ISCRIZIONI – La quota di iscrizione è di € 13.00 e comprende t-shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.

Iscrizioni online su www.strawoman.it

CORSA IN SICUREZZA - Una serie di provvedimenti saranno attuati alla luce della situazione attuale, al fine di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti:

· l’accesso al village e all’area di partenza sarà consentito solo ai possessori di green pass

· l’ingresso al villaggio sarà contingentato in base al numero massimo consentito di presenze nello stesso momento, previa misurazione della temperatura corporea

· all’interno dell’area village, area partenza e durante la corsa si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di minimo 1 m.

· si dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina almeno per i primi 500 metri di corsa; la mascherina andrà conservata e riutilizzata dopo il traguardo

· la circolazione, in caso di non possibilità a mantenere la distanza di sicurezza, avverrà con mascherina, prima e dopo la gara

· si dovranno disinfettare spesso le mani utilizzando gli appositi dispenser all’interno del village

· non sono previsti spugnaggi, area spogliatoio, docce e deposito borse

· la consegna del ristoro avverrà con un deflusso rapido

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...