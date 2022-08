StraWoman a Monza

Torna a Monza la StraWoman, la corsa in rosa. L'appuntamento dedicato allo sport e al benessere delle donne. La corsa-camminata non competitiva riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere. L'appuntamento a Monza, nel Parco, è in programma per domenica 2 ottobre.

Nata nel 2011, StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento. Due percorsi di 5 e 10 chilometri all’interno del Parco di Monza: "uno dei parchi cintati più grandi d’Europa, in uno scenario naturalistico coinvolgente, tra alberi secolari, prati, un fiume e monumenti storici" spiegano gli organizzatori.

L’evento sostiene i progetti di Ricerca “Pink Union” di Fondazione Humanitas per la Ricerca, dedicati allo studio delle patologie femminili. Qui la pagina ufficiale con le informazioni per le iscrizioni. La partenza è in programma per le 10.