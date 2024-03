Festival dello street food

Appuntamento con le specialità on the road a Desio. Da venerdì 5 a domenica 7 aprile in piazza Don Giussani arriva la manifestazione Hop-Hop Street food, un festival dedicato alle golosità on the road cucinate su foodtruck.

"Oltre al cibo, dolce e salato, potrai trovare un'ampia selezione di birre artigianali" promettono gli organizzatori. La manifestazione è a ingresso libero, accessibile dalle 10.30 a mezzanotte.