Festa della Grecia nel Parco di Villa Bagatti Valsecchi

Continuano gli eventi enogastronomici negli spazi all’aperto del Parco di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB): appuntamento dal 9 al 12 Settembre 2021 con la 18° edizione di Grecia in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina del Peloponneso, per un weekend lungo non perdere! Il festival sarà a ingresso gratuito fino a esaurimento posti con servizio ristorazione o servizio d’asporto attivo: previste tante specialità tipiche della cucina greca tradizionale, tra cui Pita Gyros, Insalata Greca, Bastoncini di Feta, Yogurt Greco, Salsa Tzatziki e molto altro.

Presente anche un cocktail bar con birre artigianali e vini selezionati. Il weekend enogastronomico sarà affiancato da un’ampia area relax con tavoli, musica ed eventi. “Grecia in Festa” andrà in scena il Giovedì, il Venerdì e il Sabato dalle ore 18.00, mentre la Domenica dalle ore 11.00 con orario continuato a pranzo e a cena.

Per accedere all’evento non occorre effettuare prenotazioni. Il parco di Villa Bagatti Valsecchi continua a confermare la sua natura di spazio estivo all’aperto dedicato all’aggregazione in sicurezza, tra gusto e divertimento. Il Green Pass sarà pertanto obbligatorio in occasione di tutti gli eventi in programma e le giornate di apertura, per poter continuare a garantire momenti di convivialità sicuri e nel rispetto delle regole. Sono esclusi i ragazzi sotto i 12 anni e le categorie che non possono essere soggette a vaccinazione con certificazione dell’esenzione.