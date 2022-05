Street food in piazza a Vimercate

Specialità on the road a Vimercate nel weekend. In città fa tappa lo street food. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 maggio in piazza Roma e in piazza Santo Stefano. Saranno presenti truck con golose preparazioni per tutti i palati: dal dolce al salato. Non mancherà la musica, l'animazione e il divertimento anche per i più piccoli con un gonfiabile.

La manifestazione è accessibile sabato 14 maggio dalle 9 alle 23.30 e domenica 15 maggio dalle 9 alle 23.