Cibo di strada da tutto il mondo a Brugherio

Cibo di strada da tutto il mondo. Un weekend dedicato alle specialità on the road con lo street food da ogni angolo del globo arriva a Brugherio. Hop Hop Street Food, la manifestazione dedicata al cibo di strada da tutto il mondo arriva nel piazzale del centro commerciale Kennedy, in via Kennedy da venerdì 29 aprile a lunedì 1 maggio. La manifestazione sarà accessibile dalle 10:30 alle 24.

L'ingresso all'evento è libero e si svolgerà anche in caso di maltempo, con posti a sedere al coperto.