Street food e musica: notti sotto le stelle in piazza

Arriva l’estate e Brugherio si prepara ad accogliere la stagione più bollente dell’anno con una serie di iniziative di intrattenimento e divertimento per allietare le serate di chi cerca una piacevole fuga dalla calura serale.

Venerdì 17 e sabato 18 giugno, nella centrale piazza Roma, va in scena “La notte sotto le stelle”, due giorni dedicati al cibo di strada e alla buona birra ma anche alla musica e all’intrattenimento. Ad accompagnare le specialità gastronomiche, venerdì 17 giugno è in programma un concerto “Tributo a Vasco Rossi”, mentre sabato 18 saranno ospiti di eccezione i conduttori di “Tutto esaurito” il programma radiofonico in onda dal lunedì al sabato su Radio 105, con Marco Galli, Pizza, Mitch, Betty Bettina, Boris Mantova, Ylenia.

A seguire, Tributo a J-AX, con MR-AX E a luglio si replica! Sabato 16 luglio infatti, in piazza Togliatti, saranno di scena ancora una volta i conduttori di “Tutto esaurito” il programma di Radio 105 con la partecipazione esclusiva di Francesco Salvi. L'ingresso all'area della manifestazione è gratuito.