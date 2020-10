Teatro Binario 7: ecco la nuova stagione teatrale

Al teatro Binario 7 si alza nuovamente il sipario. Dopo la pausa imposta dalla pandemia tutto pronto per la nuova stagione del teatro monzese che, anche quest’anno, propone un calendario ricco e articolato pensato per tutti i gusti e per tutte le età. Naturalmente nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

La presentazione ufficiale della stagione è fissata per il 9 ottobre alle 20.30 quando dal palco di via Turati il direttore artistico Corrado Accordino – affiancato dal sindaco Dario Allevi e dall’assessore alla Cultura Massimiliano Longo – presenterà questa particolarissima stagione.

Anche quest’anno sono confermate le rassegne Teatro+Tempo Presente (quattordici spettacoli); Terra. Musica, voci e paesaggi sonori (dieci concerti curati da Rachel O’Brien e dall’associazione EquiVoci musicali); Teatro+Tempo Famiglie (sei spettacoli per i più piccoli) e Teatro+Tempo Eventi (dedicata al Capodanno e agli eventi fuori stagione).

A gennaio partirà la rassegna di prosa L’altro Binario, e quella dedicata al mondo del bello Dialoghi dell’arte (quest’ultima a ingresso gratuito).

Per chi il palcoscenico lo vuole anche calcare riprendono le lezioni della Scuola di teatro Binario 7, oltre cinquanta corsi per tutte le età.

Tutti gli spettacoli in cartellone

Ecco tutti gli spettacoli in cartellone: La casa degli spiriti (dal 23 al 25 ottobre) regia di Corrado Accordino; Odio Hitchcock (dal 26 al 29 novembre) di Corrado Accordino; L’amore vince (dal 10 al 13 dicembre) produzione Dedalus; La battuta atomica (26, 27, 29 e 30 dicembre) con Alfredo Colina e Rossana Carretto; Il sogno di un uomo ridicolo (16 e 17 gennaio) con Mario Sala; La lingua langue (23 e 24 gennaio) con Nicola Stravalaci; Open la mia storia (22 e 23 maggio) a cura del Teatro dell’Elfo.

In cartellone anche spettacoli dedicati al mondo delle donne: Boston Marriage (dal 12 al 14 febbraio); XXn sfumature di donne di scienza (7 e 8 marzo); La chiave dell’ascensore (20 e 21 marzo); The Handmaid’s Tale. Confessione di un’ancella (17 e 18 aprile).

Spazio anche alla drammaturgia contemporanea con: La donna più grassa del mondo (27 e 28 febbraio); Argonauti e Xanax (dal 9 all’11 aprile) e D.A.S Dai forma al tuo futuro (dal 6 al 9 maggio).

Abbonamenti e biglietti: i costi

Costo abbonamenti: rassegna Teatro+Teatro Presente per gli spettacoli del sabato sera 169 euro (intero), 143 euro (ridotto); domenica pomeriggio 159 euro (intero), 130 euro (ridotto).

Rassegna Terra.Musica, voci e paesaggi sonori: 80 euro (intero), 70 euro (ridotto).

Costo singoli spettacoli della stagione di prosa Teatro+Teatro Presente: 18 euro (intero), 12 euro (ridotto), 10 euro (allievi del Binario 7), 6 euro (under 18).

Costo singoli biglietti stagione musicale Terra. Musica, voci e paesaggi sonori: 12 euro (intero), 7 euro (ridotto), 6 euro (under 18).

Costo singoli biglietti stagione di prosa L’Altro Binario: 15 euro (intero), 12 euro (ridotto), 10 euro (allievi del Binario 7) e 6 euro (under 18).

Costo singoli biglietti Teatro+Tempo famiglie: 8 euro (intero), 4 euro (minori di 14 anni).

Per informazioni telefonare allo 039 2027002 o inviare un’email a biglietteria@binario7.org.