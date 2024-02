“Questo non è un testo di presentazione dello spettacolo bensì una lettera di aiuto. Io, Gianni Calzino, insieme al mio collega Klaus il clown, siamo qui a scrivere questa lettera per chiedere al pubblico di aiutarci a convincere il gran Ventriloquini a rinnovare il suo repertorio. Non ne possiamo più! Ci ha stufato! A-I-U-T-O!”.

In scena la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette ma che, grazie allo stimolo dei suoi pupazzi, riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo con i tempi. Una produzione neoclassica in cui il virtuosismo si accompagna alla risata e diventa un veicolo per parlare dell’amicizia e dell’importanza del dialogo democratico all’interno di un gruppo.