Si alza il sipario al Villoresi: in scena cento anni di teatro

Il teatro Villoresi compie cento anni e festeggia l'importante traguardo con una stagione all’insegna del divertimento, della cultura e della musica. Il tutto nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. È aperta la campagna abbonamenti alla nuova stagione del teatro di piazza Carrobiolo.



“La prima stagione è stata un vero successo, bruscamente interrotto dall’emergenza Covid.- commenta il direttore artistico Gennaro D’Avanzo -. Sono passati sette mesi dalla chiusura forzata e il pensiero era di mollare tutto. Ma chi fa teatro da oltre otto lustri non può abbandonare la sua passione fatta di pubblico e di cultura. Per un teatro privato, come il Villoresi di Monza, che con la pandemia riuscirà ad avere in sala al massimo 180/200 persone anziché 500, programmare è stato un azzardo. Senza finanziamenti, è solo grazie alla volontà e amicizia delle compagnie che alzeremo il sipario".



Ecco il cartellone: “Novecento” di Alessandro Baricco (10 e 11 ottobre); “Il fumantropo- Uno spettacolo per smettere di fumare” con Roberto De Marchi e la band dal vivo (24 e 25 ottobre); “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti (14 e 15 novembre); “Bolero” con la Compagnia Balletto Milano (12 e 13 dicembre); “La cena dei cretini” con Nino Formicola e Max Pisu (30 e 31 gennaio); “A spasso con Daisy” con Milena Vukotic (13 e 14 febbraio); “Sul lago dorato” con Gianfranco D’Angelo, Corinne Clery e Fiordaliso (13 e 14 marzo); “Minchia signor tenente” di Antonio Grosso (10 e 11 aprile); “That’s amore” con Marco Cavallaro (8 e 9 maggio) e “Derby cabaret” con Luisa Corna e Maurizio Colombi (29 e 30 maggio).

Gli spettacoloi andranno in scena sabato alle 21 e domenica alle 16.

Costo degli abbonamenti: poltronissima (195 euro intero, 175 euro ridotto), poltrona (175 euro intero, 160 euro ridotto), galleria (105 euro intero, 95 ridotto).



Costo dei singoli spettacoli: poltronissima (25 euro intero, 20 euro ridotto), poltrona (20 euro intero, 17 euro ridotto), galleria (14 euro intero, 12 euro ridotto).



Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 039.324534, oppure inviare un’email a info@teatrovilloresi.it