Torna la giornata dei castelli aperti e dei borghi medievali: cosa vedere vicino a Monza

Castelli, borghi medievali e palazzi aprono le porte ai visitatori tra storia e leggenda. Alcuni incantati da una magica atmosfera natalizia. Nuovo appuntamento con l'iniziativa della Giornata dei Castelli Aperti in Lombardia domenica 3 dicembre. Sarà un'occasione per fare un salto indietro nei secoli e visitare borghi medievali e palazzi che, eccezionalmente, apriranno le porte per visite speciali.

Le "Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali" sono promosse dall'associazione Pianura da Scoprire. Quest’anno sono oltre 20 i castelli, palazzi e borghi medievali, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che si potranno esplorare durante le date previste dalla manifestazione. "Un circuito così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ha lasciato numerose eredità in termini architettonici e di fortificazioni, unitamente a preziose testimonianze storiche e artistiche" spiegano dal consorzio Pianura da Scoprire, organizzatore della manifestazione.

Le aperture e gli orari di ciascuna località sono consultabili e aggiornati sul sito dell’associazione Pianura da Scoprir. Tra le località vicino a Monza il Castello Visconteo di Trezzo sull'Adda, il Castello Colleoni a Solza (Bg), il borgo storico di Rivolta d'Adda, il Castello Visconteo di Pandino (Cr), il borgo storico di Martinengo nella bergamasca e il castello di Pagazzano. Per le aperture bisogna verificare dal sito dedicato dove sono indicati gli orari e le modalità di accesso.