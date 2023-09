Ritorna tulipania pumpkin patch, la raccolta delle zucche più bella d’Italia

on l’approssimarsi dell’autunno ritorna alle porte della Brianza “Tulipania”, la più incantevole raccolta di zucche d’Italia. L’evento si terrà nel grande, celebre e storico pumpkin patch, che trasforma ogni stagione in una festa per gli amanti della natura e del divertimento all’aria aperta. A partire dal 15 settembre, il magnifico campo di Tulipania, situato a Terno d’Isola (BG) e spaziante tra le province di Bergamo, Milano, Lecco e Monza e Brianza, si trasforma in un luogo ideale per trascorrere giornate rilassanti e divertenti in famiglia.



Questo ampio campo fiorito accoglie decine di diverse varietà di girasoli in piena fioritura, tra cui rarità come i girasoli neri, rossi e bicolori. Qui si potranno raccogliere fiori e le prime zucche di stagione, sia decorative che alimentari, per creare indimenticabili ricordi estivi. Le attività per bambini e le opzioni culinarie inizieranno subito, sfruttando le calde giornate di settembre.





E dal 17 settembre e fino al 1 novembre, il campo di Tulipania si trasforma nel magico giardino dedicato all’autunno e ad Halloween, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. Potrete immergervi nella tradizione americana del “Pumpkin Patch”, raccogliendo personalmente le zucche preferite tra spaventapasseri, pipistrelli e il calore dei sorrisi accoglienti. Esperti saranno presenti per guidarvi in questa entusiasmante avventura.





Oltre alla tradizionale raccolta delle zucche, quest’anno Tulipania riserva sorprese straordinarie. Una gigantesca piramide di zucche offre scenari fotografici mozzafiato, mentre un tunnel di zucche ornamentali invita a un’immersione in un mondo incantato. Sono stati introdotti nuovi laboratori immersivi per i bambini dedicati all’apicoltura, trasformando i giovani visitatori in apicoltori per un giorno e offrendo loro la possibilità di portare a casa un ricordo unico.



Tulipania offre numerose opportunità per trascorrere momenti piacevoli in compagnia. Gli ospiti possono iniziare la giornata con una colazione all’aperto oppure optare per una merenda pomeridiana con prodotti locali e miele prodotto nel campo stesso. Inoltre, per coloro che desiderano prolungare la loro visita, è possibile gustare aperitivi e aperipranzi e apericene con prodotti freschi e deliziosi, il tutto nel suggestivo scenario autunnale di Tulipania. Per chi desidera trascorrere più tempo nel campo, è disponibile l’opzione di un picnic, con cestini forniti da Tulipania, o un aperitivo in compagnia per coloro che vogliono gustare i prodotti locali e km0 dopo la visita al campo.



Per gli avventurieri, c’è un labirinto di granturco da esplorare, mentre i bambini possono divertirsi con giochi tradizionali e decorare le zucche ispirandosi all’atmosfera fastosa di Halloween ma non solo. Non mancherà l’ormai acclamatissimo labirinto nel granturco, dove i bambini e gli adulti potranno divertirsi a scoprire sentieri e pertugi nascosti tra piante e pannocchie di mais e trascorrere momenti divertenti insieme.



Tulipania si rivela anche un’ambientazione fotografica ideale, perfetta per catturare ricordi indelebili con la famiglia o per servizi fotografici professionali. Per chi lo desidera, è possibile prenotare un servizio fotografico con un professionista di Tulipania al seguito per immortalare questi momenti speciali.





L’ingresso a Tulipania richiede un Tulidoblone al costo di 3€, il cui valore verrà totalmente accreditato per l’acquisto della zucca o degli prodotti di Tulipania che si sarà scelto di portare a casa.



Per informazioni sui pacchetti disponibili e prenotazioni, si invita a visitare il sito web www.tulipania.world.



Il campo delle zucche di Tulipania sarà aperto dal 15 settembre all’1 novembre, con orari diversi durante i fine settimana. La prenotazione è raccomandata tramite il sito web www.tulipania.world, dove è possibile scegliere tra vari pacchetti disponibili.





Tulipania World si trova a pochi passi da Milano, nell’area Ovest di Bergamo, ed è facilmente accessibile dall’uscita di Capriate della A4. Ampi parcheggi interni gratuiti sono disponibili, e c’è la possibilità di parcheggiare anche nel parcheggio comunale di fronte all’ingresso. Tulipania rappresenta un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze circostanti, come Bergamo Alta, la casa natale di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte e il parco astronomico “La Torre del Sole.“

Campo per la Raccolta delle Zucche: Via Marco Biagi 95, Terno D’Isola, Bergamo



Per informazioni e prenotazioni:

Sito Web: www.tulipania.world



Instagram: @tulipania.world