Una giornata con le api: laboratori, polenta, formaggi e mieli bio

Sabato 24 e Domenica 25 settembre

Una giornata con le API, come funziona di preciso?



I gestori consigliano di arrivare di mattino così da poter passare tutto il giorno insieme.

Appena entrati si apre un giardino interno circondato da altissimi alberi centenari.



Si viene accolti con un sorriso e si viene invitati ad iscriversi alle varie attività.



Mentre si aspetta il proprio turno per la visita guidata (parte un gruppo ogni 30 min) si possono fare dei bellissimi laboratori manuali:

* costruire una vera candela di c’era d’api (anche per i piccolissimi)

* partecipare al truccabimbi della biodiversità e diventare uno splendido fiore

* creare una vera spilletta da salvatori di api

* costruire un bellissimo cerchietto da ape con vere antenne giallo nere

* sporcarsi le mani ai laboratori artistici

* sfogliare un libro tattile o partecipare ad un lab-reeding in inglese con Mummy,read!



La visita guidata si svolge in un grande parco e ogni step dura 30 min così le famiglie con bimbi piccoli possono scegliere quanto e quando seguire il gruppo.



Il PRIMO STEP è una bellissima spiegazione del mondo delle api da parte di Filippo (apicoltore ed educatore) che riesce ad affascinare anche le pietre. Lo sapevate che i maschi delle api non fanno niente tutto il giorno? Siete sicuri di riuscire a stare fermi se un’ape vi viene vicino? Scommettiamo?



Nel SECONDO STEP dovrete vincere le vostre paure e guardare un VERO ALVEARE da molto vicino!

Attraverso una fine rete di protezione, gli apicoltori vi mostreranno le arnie, i favi, le cellette, gli strumenti del mestiere.

Ma soprattutto potrete sentire il ronzio di 5000 api a meno di un metro di distanza!!!



Il TERZO STEP consiste nella degustazione dei prodotti dell’apicoltura:

14 tipi di mieli monofloreali raccolti in tutta italia compresi i molti raccolti proprio in BRIANZA come il Tiglio, il Tarassaco con ciliegio, la Melata.

Ma non solo…Propoli, polline, pappa reale BIO!

Avete mai assaggiato il miele di Corbezzolo? e di Lavanda?



Dopo tutto questo ovviamente viene anche fame.

Si può prendere in prestito un plaid impermeabile alla cassa e fare uno splendido picnic sul prato.

Non avete portato i panini? Non c’è problema.



Ci sono 4 stand di produttori della zona con leccornie di tutti i tipi da cui si può acquistare quello che si desidera.

Formaggi di capra, polenta taragna, salumi carni km0, torte dolci e esalate Biologiche, anche per celiaci e vegani.



Ovviamente non si può non degustare una fresca Birra artigianale al miele di Rododendro.



E Sabato sera aperti fino alle 21.00 per uno splendido APE-ritivo musicale a lume di candele (di cera d’api bio ovviamente).



Gli ospiti della giornata sono tutti della zona e sono realtà scelte con riguardo per i loro progetti di sostenibilità agricola o sociale.





https://mieledellorto.it/il-blog-di-miele-dellorto/