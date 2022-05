In Brianza nel weekend arriva il Villaggio Medievale

Indirizzo non disponibile

Arti e mestieri antichi, laboratori e lo spettacolo del fuoco. Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 maggio a Desio, in Brianza, arriva il Villaggio Medievale.

Presso la Bocciofila Parco in via Cavalieri di Vittorio Venetoarti e mestieri, armieri e inttenimento. In programma anche uno spettacolo del fuoco e una cena medievale. L'evento è organizzato dalla Proloco Desio con il patrocinio del comune.

Appuntamento sabato 28 e domenica 29 maggio dalle ore 10 alle ore 23.