Gonfiabili, animali e casa di Babbo Natale: il villaggio di Natale gratis in Brianza

Torna in Brianza il Villaggio di Natale organizzazato a Seregno dall'associazione Madonna della Campagna. Appuntamento sabato 23 dicembre in via Cagnola con gonfiabili a tema natalizio, luna park di giochi, la Casa di Babbo Natale, gli elfi e altre attrazioni a tema per scivolare, saltare e scattare simpatiche foto ricordo.

I magici personaggi introdurranno i visitatori negli stand tra truccabimbi e antichi giochi in legno di una volta. Alle ore 11,30 le mascotte Disney giocheranno e faranno ballare tutti i bambini con una simpaticissima baby dance, il tutto sotto lo sguardo attento del protagonista della festa: Babbo Natale in persona. Seduto sul suo trono incontrerà i più piccoli per ricevere le letterine dei desideri ed una natalina postina rilascerà loro una ricevuta con timbro ufficiale.

Direttamente dalle sue stalle in Lapponia arriveranno veri animaletti, cavalli, pony e pecorelle da conoscere e coccolare, e poi ancora suggestive musiche natalizie, una selezione di mercatini ed uno stand gastronomico con specialità calde creeranno la giusta cornice a questo magico villaggio.

L'ingresso è libero e gratuito dalle 10,00 alle 12,30 | dalle 14,00 alle 17,30.