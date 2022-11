Villaggio di Natale a Briosco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 27/11/2022 al 27/11/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 27 novembre a Briosco arriva il Villaggio di Natale. Appuntamento a Capriano, alla Baita degli Alpini con l'iniziativa organizzata dalla Pro Loco.

"Babbo Natale è già stato avvisato e si sta preparando per ricevere tutti i bambini con la letterina e fare la foto insieme. Quest'anno potrete visitare il suo Laboratorio, ricco di attività e sorprese. Sono già tantissimi gli hobbisti, i commercianti e le Associazioni che hanno aderito e che saranno presenti" commentano gli organizzatori. Inoltre, grazie al contributo del Gruppo Alpini Capriano sarà possibile pranzare in Baita e prenotare per l'asporto. I mercatini e le attività con le attrazioni saranno presenti dalle 10 alle 18.30.