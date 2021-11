Trenino ed elfi, Villaggio di Natale a Macherio

Elfi, bancarelle con idee regalo e prodotti enograstronomici. A Macherio, in Brianza, mercoledì 8 dicembre arriva il Villaggio di Natale.

Appuntamento in via Milano dalle ore 10 alle ore 20. "Il Christmas Village, porterà a Macherio i profumi e i sapori tipici del Natale con prodotti di hobbistica e sapori tradizionali provenienti dal territorio Un’occasione per assaggiare invitanti specialità gastronomiche, riscaldarsi con deliziose bevande calde e curiosare tra le bancarelle alla ricerca di originali idee regalo e addobbi natalizi" spiegano gli organizzatori.

Presenti elfi e attività di animazioni, una postazione per la consegna della letterina di Babbo Natale e un trenino che percorrerà le vie della città. L'evento - patrocinato dal comune - è a ingresso libero e si svolgerà nel rispetto della normativa anti-covid.

