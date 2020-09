Gli alpini festeggiano con la cucina tradizionale da asporto

Le penne nere di Villasanta festeggiano a… distanza. A causa del Covid la sezione locale dell’Associazione nazionale alpini organizza la 40esima edizione della Festa Alpina esclusivamente con il servizio di cucina da asporto. Niente tavolate nel cortile della sede, né musica e momenti di aggregazione. Ciascuno festeggerà a casa propria con i piatti cucinati dagli alpini.



Il 19 e il 20 settembre sarà possibile sostenere le attività dell’associazione prenotando il proprio pranzo (solo domenica) e cena (sabato e domenica) andandola a ritirare nella sede di piazza Europa, oppure recandosi direttamente in loco.



Come ogni anno il menù comprende piatti tipici della tradizione: lasagne, casoncelli, polenta con ragù o gorgonzola o salamella, panino con salamella, costine alla griglia, grigliata mista, cotoletta di maiale con patatine fritte, spezzatino d’asino con polenta, casseula con polenta, trippa con fagioli, verdure grigliate, patatine fritte e torta paesana.



Le cucine rimarranno aperte sabato dalle 18 alle 21, domenica dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 18 alle 21. Per le prenotazioni telefonare al 333.5040116.