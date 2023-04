Ville Aperte in Brianza (edizione primavera)

Due weekend per scoprire i gioielli del territorio e le dimore di delizia della Brianza e non solo. Dopo il grande successo dell’edizione 2022 dedicata alle celebrazioni del Ventennale della manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, la provincia di Monza e della Brianza inaugura la 21° edizione con le aperture di primavera in attesa del consueto appuntamento d’autunno.

La manifestazione è in programma dal 29 aprile al 7 maggio. In questa occasione, apriranno 33 Ville storiche in 28 comuni sparsi nelle 5 province lombarde di Monza e Brianza, Lecco, Como, Città Metropolitana di Milano e Varese. Con l’obiettivo di candidare le ville di delizia a Patrimonio Unesco, l’Edizione Primavera sarà un vero e proprio viaggio “tra dimore e delizie”, riportando il visitatore ad ammirare e conoscere le cosiddette ville di delizia del territorio.

Le aperture

Inaugura l’edizione, sabato 29 aprile 2023, un concerto gratuito nel cortile interno di Palazzo Rasini a cura della Filarmonica Paganelli ‘79 (sino a esaurimento posti – prenotazioni online aperte prossimamente sul sito www.villeaperte.info).

Saranno aperte esclusivamente le ville di delizia e dimore storiche nei seguenti comuni nell'elenco suddiviso per provincia:

Provincia di Monza e della Brianza: Arcore, Barlassina, Bovisio Masciago, Cavenago di Brianza, Cesano Maderno, Desio, Meda, Monza, Triuggio

Provincia di Lecco: Bosisio Parini, Calco, Casatenovo, Merate, Missaglia, Varenna

Provincia di Como: Alserio, Anzano del Parco, Cernobbio, Erba, Inverigo, Lomazzo, San Fermo della Battaglia

Città Metropolitana di Milano: Bollate, Cinisello Balsamo, Cuggiono, Lainate, Trezzo Sull’Adda

Provincia di Varese: Saronno

Come partecipare e quanto costa

Partecipare a Ville Aperte 2023 è facile. Tutte le info sulle visite sono online sul sito web www.villeaperte.info e sulla app Ville Aperte in Brianza. Il costo del biglietto è di 5€ a persona, con eccezioni e sconti in base ai singoli beni. Dal 17 aprile sarà attiva una infoline dedicata alla manifestazione: il personale dedicato risponderà al numero 039 975 2251.