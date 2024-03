La Scozia sbarca in Brianza: tre giorni di street food con i migliori whisky (ma non solo)

Street food e artigianato scozzese in in piazza a Vimercate. Dal 15 al 17 marzo le vie del centro saranno invase da oltre 80 stand con prodotti scozzesi. Le bancarelle saranno posizionate tra piazza Unità d’Italia, piazza Santo Stefano, via Roma e piazza Castellana.

Un evento dedicato ad artigianato e specialità enogastronomiche internazionali, che nelle scorse edizioni ha riscosso un enorme successo e che torna per consolidare la sua presenza nel centro lombardo. Saranno oltre 80 gli espositori, tutti risultato di un attento e lungo iter di selezione, presenti nella tre giorni e che daranno vita ad un vero e proprio mercato europeo ed internazionale all’aperto. Operatori provenienti dall’estero che per tre giorni coloreranno il centro storico e faranno conoscere le prelibatezze e le realizzazioni artigianali dei loro paesi d’origine. Presenti ovviamente anche stand di eccellenze italiane, immancabili quando si parla di buon cibo di strada e prodotti tipici.

Alla manifestazione, come nelle scorse fortunate edizioni, sarà presente una delegazione della Scozia, riconoscibile dall’allestimento con i classici colori del tartan Royal Stewart, che farà conoscere ed assaggiare i prodotti della cultura scozzese. Degustazioni di birra e whisky ma anche occasione per acquistare capi in Harris Tweed, la pregiata lana delle Ebridi. Sono davvero tante le specialità per cui la Scozia è conosciuta: biscotti al burro shortbread, fudges, haggis, Irn Bru, birra e ultimo ma non per importanza il whisky. Spazio come dettoanche per l’artigianato, e in particolare alla trasformazione della lana, con splendide sciarpe, cappelli, borse e altri accessori che saranno sicuramente molto apprezzati. Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.