Vinissimo, fiera del vino (bio) in Brianza

Dal 17/06/2023 al 18/06/2023

Torna a Biassono, nella splendida cornice di Villa Verri, Vinissimo, la mostra mercato dedicata ai vini biologici, biodinamici e naturali. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 giugno dalle 17 alle 23 nei giardini di Villa Verri in via Cesana e Villa.

"Vinissimo è soprattutto cultura. Si discosta infatti dalle manifestazioni del settore che hanno un'immagine glamour e sofisticata e cerca di promuovere quello che per noi è veramente importante: la vita e la passione delle persone che stanno dietro (o meglio dentro) ad una bottiglia di vino. Piccoli vignaioli artigianali che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e la natura che li circonda. Che rispettano le piante e il frutto e che lo trasformano secondo la tradizione, senza l’aiuto della chimica e della tecnologia. Perché VINISSIMO è per un'agricoltura etica e sostenibile. Una manifestazione che si avvicina più alle fiere contadine di una volta rispetto ai saloni del vino superchic di oggi, dove l’incontro con le persone e la convivialità sono elementi fondamentali" annunciano gli organizzatori.