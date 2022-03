La primavera a Milano ha i colori del vino. Per tre giorni - da venerdì 18 a domenica 20 marzo - l’immensa e avveniristica Piazza Città di Lombardia ospiterà la sesta edizione della Fiera Nazionale MILANO IN VINO, vetrina dedicata alle realtà enologiche più interessanti del nostro paese.

Un modo per viaggiare, grazie a profumi e sapori, attraverso il ricco e variegato “vigneto Italia” e andare alla scoperta di piccole e grandi cantine e di etichette eccellenti.

Organizzata da Arte del Vino, MILANO IN VINO è l’opportunità, sia per i wine lover “alle prime armi”, sia per i palati più esperti, di entrare in contatto con una cinquantina di produttori provenienti da tutt’Italia confrontandosi direttamente con i vignaioli.

Arricchiranno la proposta di MILANO IN VINO alcune specialità gastronomiche perfette da abbinare alle degustazioni, come i molluschi del Consorzio dei Pescatori di Goro e i prodotti tipici del territorio piemontese come salumi e formaggi selezionati da Il Piemontese, gastronomia che propone anche funghi e prodotti da forno.

Ad accompagnare il wine tasting, nelle giornate di sabato e domenica si terranno alcune masterclass di approfondimento condotte dai professionisti dell'Associazione Italiana Sommelier Lombardia, partner di questa edizione, che guideranno il pubblico nella conoscenza del vino nelle sue diverse e affascinanti espressioni.

Ma non finisce qui! MILANO IN VINO offrirà la possibilità di acquistare direttamente dai produttori presenti e di costruire così la propria personale enoteca selezionando tra le numerose etichette presenti, da abbinare all’acquisto delle eccellenze food dei territori, per un’esperienza gourmet a tutto tondo.

Sponsor ufficiale della sesta edizione di MILANO IN VINO "Take five drinks", la nuova hard Seltzer vegan e gluten free: con sole 85 calorie è il drink ideale per una pausa dissetante e rinfrescante fra un calice e l’altro.

Due le modalità per accedere all’evento: diurna, nelle giornate di sabato e domenica dalle 12:00 alle 19:00; e serale, il venerdì e il sabato dalle 19:00 alle 24:00.

MILANO IN VINO

Piazza Città di Lombardia, Milano

18, 19, 20 marzo 2022

https://www.facebook.com/ events/417384956755148?ref= newsfeed

Ingresso diurno:

Sabato 19 marzo dalle 12:00 alle 19:00

Domenica 20 marzo dalle 12:00 alle 19:00

Ticket 20€ | Ticket ridotto soci AIS, FISAR, ONAV 12€

Comprende: calice, taschina porta calice e degustazioni libere di tutte le cantine presenti.

Ingresso serale:

Venerdì 18 marzo dalle 19:00 alle 24:00

Sabato 19 marzo dalle 19:00 alle 24:00

Ticket 10€ | Ticket ridotto soci AIS, FISAR, ONAV 5€

Comprende: calice, taschina porta calice e 4 degustazioni; le consumazioni successive saranno possibili tramite l’acquisto di appositi token (1 token = 3,5€ oppure 3 token = 10€), 1 token equivale a una degustazione.