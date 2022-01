Apertura della Torre del Castello di Trezzo

Indirizzo non disponibile

Il Castello di Trezzo sull'Adda domenica 23 gennaio sarà aperto al pubblico. "Questo primo mese dell'anno ci sta regalando domeniche soleggiate, ottime per uscire di casa e respirare aria buona insieme ad un po' di storia! Domenica la torre del castello sarà aperta dalle 14.30 alle 17...che panorama da lassù" hanno fatto sapere dalla Pro Loco.

L'accesso costa 3 euro. Visita guidata ore 15.30, il percorso comprende: museo celtico-longobardo, museo interattivo multimediale con riproduzione del castello in mattoncini Lego, Parco del castello, piazza d'armi, pozzo Vercellino, Torre trecentesca, discesa al fiume con illustrazione della centrale idroelettrica Taccani di inizio novecento.

Per prenotarsi: prenotazioni@prolocotrezzo.com.



"Ricordiamo che, accedendo ad ambienti chiusi, la partecipazione alle nostre visite guidate sottende al momento alle seguenti condizioni, in ottemperanza al decreto 221 del 24/12/2021: accesso esclusivamente con green pass rafforzato (SUPER GREEN PASS) e documento di riconoscimento, ad eccezione di bambini sotto i 12 anni e persone con specifiche esenzioni mediche certificate, obbligo di indossare mascherina FFP2 per tutta la durata della visita.