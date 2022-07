WEC 6 Ore di Monza

38 vetture di 27 team diversi, per un totale di 109 piloti in gara. È questo il parterre con il quale il World Endurance Championship, giunto alla sua decima stagione, sbarca in Italia per la 6 Ore di Monza, nuovo appuntamento con una gara di durata per il Tempio della Velocità in un back to back di due settimane consecutive con la European Le Mans Series.

Tra venerdì 8 e domenica 10 luglio, Hypercar, LMP2 e LMGTE sono pronte a rombare sui rettilinei e tra i cordoli del Circuito brianzolo, per offrire un grande spettacolo al pubblico presente sugli spalti e per rendere nuovamente l’Autodromo la culla dell’endurance internazionale, dopo l’esordio del Mondiale in Italia lo scorso anno con la gara di Monza.

Il programma in pista della 6 Ore di Monza prevede tre sessioni di prove libere, di cui le prime due di 90 minuti rispettivamente alle 15:30 di venerdì e alle 9 del giorno successivo. Sempre il sabato si disputerà anche la terza, di un’ora esatta, a partire dalle 13:30. Per decidere la griglia di partenza, si svolgeranno invece due manche di qualifica, una dedicata alle LMGTE alle 17:30, e l’altra per le LMP2 e le Hypercar subito dopo, alle 17:50.

La 6 Ore sarà il piatto forte della domenica, con lo start alle 12 che sarà preceduto dall’apertura della pitlane per il pubblico dalle 9:20 con una sessione di autografi. Il timetable completo e tutte le altre attività di intrattenimento per i tifosi durante l’evento sono disponibili sul sito www.monzanet.it dove è possibile anche acquistare i biglietti per l’evento.